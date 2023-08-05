باريس يواصل حربه الباردة ضد مبابي

الوكيل الإخباري - واصل نادي باريس سان جيرمان، حربه الباردة منذ بداية الصيف الجاري ضد لاعبه كيليان مبابي.



وذكرت شبكة RMC سبورت، أن مبابي سيواصل التدريبات بشكل منفرد مع عودة الفريق إلى مقر التدريبات، الإثنين المقبل.



وكان الفريق الباريسي قد أنهى جولته الصيفية في اليابان وكوريا الجنوبية قبل يومين، والتي غاب عنها مبابي بقرار من إدارة النادي.



وأضافت الشبكة أن الإدارة الباريسية لم تحسم موقفها بشأن مشاركة مبابي في مباراة لوريان بالجولة الأولى من الدوري الفرنسي.



وأشارت "من غير المستبعد أن يجلس مبابي على مقاعد البدلاء أو يتم استبعاده نهائيا، ويتابع اللقاء من المدرجات".



وكان باريس قد استبعد كيليان مبابي من الجولة الصيفية تمهيدا لعرضه للبيع، ردا على رفض اللاعب، تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2024.



ويبقى الموقف عالقا لحين إشعار آخر، بعدما رفض النجم الفرنسي عرضا مغريا من الهلال السعودي، وسط أنباء حول اتفاقه مع ريال مدريد.

اضافة اعلان

ملاعب