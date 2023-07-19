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الأربعاء، 19-07-2023 11:16 ص

الخليفي يستقبل مبابي برسالة قوية

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الوكيل الإخباري - وجه القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، رسالة حادة "مبطنة" لمهاجمه كيليان مبابي، وذلك خلال اجتماع مع لاعبي بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم "ليغ1".

وعاد مبابي لتدريبات باريس سان جيرمان صباح يوم الاثنين الماضي، بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها من النادي بعد مشاركته الدولية مع منتخب فرنسا.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ناصر الخليفي اجتمع بلاعبي باريس سان جيرمان، في مقر التدريبات الجديد، وأبلغهم بأن "النادي أكبر من أي لاعب"، في رسالة مبطنة للمهاجم الشاب.

وأوضح المصدر أن الخليفي لم يجتمع مع مبابي بشكل منفرد، لكنه متمسكا بموقفه والمتمثل في التجديد أو الرحيل بمقابل مادي كبير.

ويرغب مبابي في الاستمرار مع النادي الباريسي حتى نهاية الموسم الجديد من أحل الحصول على مكافأة الولاء المقدرة بنحو 80 مليون يورو، بخلاف راتبه الشخصي، إضافة للمكافآت والحوافز.

وبكن ناصر الخليفي أعطى مهلة للمهاجم حتى نهاية الشهر الجاري، إما تفعيل بند تمديد عقده حتى 2025 أو الرحيل خلال الصيف الجاري، وذلك من أجل تحقيق أكبر استفادة مالية من بيعه.

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن باريس سان جيرمان طلب الحصول على 200 مليون يورو من أجل التفريط في خدمات مبابي.

يذكر أن كليان مبابي يعد أبرز أهداف نادي ريال مدريد الإسباني،  سواء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية أو ميركاتو 2024.

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