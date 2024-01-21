بايرن ميونخ يستعد لخطف نجمين من ريال مدريد

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية إن بايرن ميونخ يرغب في تدعيم صفوفه على حساب ريال مدريد.



ذكرت الصحيفة أن "البافاري" يستعد لخطف نجمين من "الملكي" هما فيرلاند ميندي ورافا مارين، بعدما أظهر قيمتهما الكبيرة هذا الموسم، حيث لعبا دوراً بارزاً على أرض الملعب وجذبا اهتمام العملاق البافاري.



وأوضحت: "يرغب بطل ألمانيا أن يعزز خط دفاعه بضم رافا مارين، المعار حالياً إلى ديبورتيفو ألافيس، ويعد من أهم لاعبي الفريق في الموسم الحالي".



في المقابل أشارت إلى أن فيرلاند ميندي يحل مشكلة البايرن المتمثلة في اقتراب ريال مدريد من ضم نجمه ألفونسو ديفيز في الصيف المقبل، ليعوض نجم "الملكي" رحيل الدولي الكندي إلى سانتياغو برنابيو

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