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الخميس، 18-05-2023 04:31 م

برشلونة يجهز خليفة تشافي مبكرا

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الوكيل الإخباري - رغم أن برشلونة راضٍ عن أداء المدرب تشافي هيرنانديز، ومن المقرر أن يناقش معه تجديد العقد في الأسابيع المقبلة، إلا إن إدارة النادي تدون منذ الآن ملاحظات حول خليفة محتمل لمدرب الفريق الفائز بالدوري الإسباني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" مساء الخميس، فإن ميشيل سانشيز مدرب جيرونا يحظى بإعجاب من قبل التسلسل الإداري لبرشلونة. وتم اختياره كمرشح مستقبلي محتمل للمنصب في "كامب نو".

واندمج ميشيل بشكل جيد في جيرونا، حتى أنه تعلم اللغة الكتالونية من أجل التأقلم مع النادي، وقاد فريقه للصعود إلى الليجا في الموسم الماضي، ويحتل حاليًا المركز السابع في الدوري، وينافس من أجل التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

ويفضل ميشيل دائمًا اللاعبين المهاريين وأسلوب اللعب الهجومي واللعبة القائم على الاستحواذ، وهو ما يناسب صورة برشلونة.


وإيمان مشيل بلاعبيه قادهم لتقديم كرة قدم مثيرة، وفقط أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة سجلوا أهدافًا أكثر من جيرونا هذا الموسم (54 هدفا).

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