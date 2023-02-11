بشرى سارة للجماهير .. قناة مجانية تنقل مباراة الهلال و ريال مدريد

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الرياضة السعودية عن نقل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، الذي يجمع الهلال السعودي ونظيره ريال مدريد، مجانًا، عبر قنوات ssc، السبت ، وتحديدًا عند العاشرة مساءً، من دولة المغرب التي تحتضن منافسات البطولة خلال فبراير “الجاري”.



وتنقل ssc نهائي مونديال الأندية في منطقتَي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لمستخدمي أجهزة GOBOX، بالإضافة للنقل المجاني أيضًا عبر منصة شاهد.

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