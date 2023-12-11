الإثنين 11-12-2023
الوكيل الاخباري
 

قرارات صادرة عن مجلس أمانة عمان

الدويري يتحدى جيش الاحتلال ان يقوم بهذا الامر .. !

إسرائيل تقرر اعتقال نائب مدير أوقاف القدس

الاحتلال ينزل إمدادات لوجستية لجنوده بخان يونس

مصفاة البترول ترفع مخزونها من الغاز إلى السعة القصوى

فيديو- لحظة استشهاد شاب فلسطيني بنيران الاحتلال في طوباس

القسام : نخوض اشتباكات عنيفة من نقطة صفر في جباليا -صور

الضمان يطلب كشوفات عمال المياومة في مياه اليرموك

تايمز أوف إسرائيل: ما خيارات القضاء على قيادات حماس؟

جيش الاحتلال يكشف سبب مقتل 5 من جنوده دفعة واحدة في خان يونس اليوم

عاجل

القسام تقصف تل ابيب وصفارات الانذار تدوي بمستوطنات غلاف غزة

الإثنين، 11-12-2023 02:55 م

بولونيا ينضم لكبار الدوري الإيطالي

1220231193154894857404 (1)


الوكيل الإخباري - فاز فريق بولونيا على مضيفه ساليرنيتانا بنتيجة 2-1 في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم بولونيا بهدفين في وقت مبكر سجلهما مهاجمه الهولندي الشاب جوشوا زيركزي في الدقيقتين 9 و20.

وقلص أصحاب الأرض الفارق في الشوط الثاني بهدف سجله سيمون نوانكو في الدقيقة 75.

ولم ينجح ساليرنيتانا في الخروج بنقطة التعادل، بل زادت مهمته تعقيداً بعد طرد لاعبه فيدريكو فازيو في الدقيقة 92.

اضافة اعلان


وحقق بولونيا انتصاره السادس هذا الموسم في بطولة الدوري ليقتحم دائرة الكبار، بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً.


أما ساليرنيتانا فقد مني بخسارته الثانية توالياً والتاسعة هذا الموسم، ليقبع في المركز العشرين والأخير برصيد ثماني نقاط.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202311144532485302278

هل يدرب كابيلو الزمالك المصري؟

12202311152619750185681

كم تبلغ الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2023؟

12202311151450759961902 (1)

منتخب الناشئين يلتقي نظيره الإماراتي ببطولة غرب آسيا غدا

1220231115118353778906 (1)

بايرن ميونخ يزيد رعب برشلونة في صفقة أراوخو

1220231110647159195474

نجم مان يونايتد السابق يتلقى تهديدات على واتساب

1220231195255669614742

سانتوس يحجب قميص بيليه

أخبار متعلقة
112023267435892516095

ميلان يستعيد نغمة الانتصارات في دوري الإيطالي

1120232511659218101327

أتلتيكو مدريد يطلق مشروع نحن نحب كرة القدم

11202325105017135567364

توتنهام يواجه خطر حظر الانتقالات

112023231666976481402

بوكا جونيورز يودع كأس الأرجنتين

1120232374853618097440

هالاند يدعم فريقه السابق بمبادرة مميزة

112023211043216317209

قرار جديد من الاتحاد الاسيوي بشأن مباراة سباهان والاتحاد