بولونيا ينضم لكبار الدوري الإيطالي

الوكيل الإخباري - فاز فريق بولونيا على مضيفه ساليرنيتانا بنتيجة 2-1 في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتقدم بولونيا بهدفين في وقت مبكر سجلهما مهاجمه الهولندي الشاب جوشوا زيركزي في الدقيقتين 9 و20.



وقلص أصحاب الأرض الفارق في الشوط الثاني بهدف سجله سيمون نوانكو في الدقيقة 75.



ولم ينجح ساليرنيتانا في الخروج بنقطة التعادل، بل زادت مهمته تعقيداً بعد طرد لاعبه فيدريكو فازيو في الدقيقة 92.

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وحقق بولونيا انتصاره السادس هذا الموسم في بطولة الدوري ليقتحم دائرة الكبار، بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً.



أما ساليرنيتانا فقد مني بخسارته الثانية توالياً والتاسعة هذا الموسم، ليقبع في المركز العشرين والأخير برصيد ثماني نقاط.

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