تحذير الحكام من التلاعب بنتائج مباريات كأس إفريقيا

الوكيل الإخباري - عقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعا خاصا لحكام كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا بساحل العاج بشأن النزاهة، وتم تحذير الحكام من خطر التلاعب بنتائج المباريات.



ووفقا لموقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الثلاثاء، تم توعية 68 حكما وحكما مساعدا وحكام الفيديو حول هذا الموضوع، لضمان اللعب النظيف خلال البطولة القارية، قبل المباراة الافتتاحية التي جمعت بين ساحل العاج وغينيا بيساو في ملعب الحسن واتارا في إبيمبي، السبت الماضي.



وقال رئيس لجنة التحكيم والتكنولوجيا، ديزيري نومانديز دوي: "الحكام المشاركون في هذه النسخة يعتبرون الأفضل في القارة، ومن المهم التأكد من فهمهم القضايا في أكبر حدث في القارة، قيم النزاهة ضرورية للحفاظ على جمال اللعبة، حتى مع التدريب الميداني الاستثنائي".







وترأس الاجتماع، فيليكس ماجاني، مدير الشؤون القانونية في كاف، والذي أوضح أهمية احترام النزاهة في كرة القدم، محذرا الحكام من مخاطر التلاعب بالمباريات والعواقب القانونية للمشاركة في مثل هذه الأنشطة.



وقال ماجاني للحكام إن "كاف كثف محاربته للتلاعب في المباريات، مع التركيز بشكل خاص على احترام قيم النزاهة، كان هدفنا هو تذكير حكام المباراة بعدم التنازل عن هذه القيم طوال المنافسة".



وأضاف: "بصفته المسؤول عن المباراة، فإن الحكم هو الهدف الرئيسي للمتلاعبين في المباراة، الذين يحاولون عرض جميع أنواع المكافآت للحصول على نتيجة لصالحهم، نحن سعداء بالتبادلات والحماس الذي شارك به الحكام بنشاط في الجلسة".





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