الأربعاء 17-01-2024
الوكيل الاخباري
 

مدير الأمن العام: انخفاض عدد الحوادث والمخالفات الخطرة منذ إنفاذ القانون الجديد

إطلاق 6 فرص استثمارية جديدة في قطاع السياحة والصناعات الغذائية

الاحتلال يعتقل فلسطينية شمال غرب القدس

قوات الاحتلال تعتقل شابين من مخيم بلاطة شرق نابلس

صحيفة اسرائيلية عن نتنياهو: الحرب قد تستمر حتى 2025

استهدفت 8 آليات و11 جندي اسرائيلي .. القسام تعلن عن عمليات نوعية في غزة

الجرائم الالكترونية تحذر الفتيات من حفظ صورهن على هذا التطبيق !

كيف تحولت صورة البطيخة إلى رمز لدعم فلسطين؟

الاحتلال يقر بحصيلة الاصابات خلال 24 ساعة

المستقلة للانتخاب تطلق خدمة تغيير الدائرة الانتخابية عبر تطبيق "سند"

الأربعاء، 17-01-2024 04:03 م

تحذير الحكام من التلاعب بنتائج مباريات كأس إفريقيا

1202417142145571239632


الوكيل الإخباري - عقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعا خاصا لحكام كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا بساحل العاج بشأن النزاهة، وتم تحذير الحكام من خطر التلاعب بنتائج المباريات.

ووفقا لموقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الثلاثاء، تم توعية 68 حكما وحكما مساعدا وحكام الفيديو حول هذا الموضوع، لضمان اللعب النظيف خلال البطولة القارية، قبل المباراة الافتتاحية التي جمعت بين ساحل العاج وغينيا بيساو في ملعب الحسن واتارا في إبيمبي، السبت الماضي.

وقال رئيس لجنة التحكيم والتكنولوجيا، ديزيري نومانديز دوي: "الحكام المشاركون في هذه النسخة يعتبرون الأفضل في القارة، ومن المهم التأكد من فهمهم القضايا في أكبر حدث في القارة، قيم النزاهة ضرورية للحفاظ على جمال اللعبة، حتى مع التدريب الميداني الاستثنائي".


 
وترأس الاجتماع، فيليكس ماجاني، مدير الشؤون القانونية في كاف، والذي أوضح أهمية احترام النزاهة في كرة القدم، محذرا الحكام من مخاطر التلاعب بالمباريات والعواقب القانونية للمشاركة في مثل هذه الأنشطة.

وقال ماجاني للحكام إن "كاف كثف محاربته للتلاعب في المباريات، مع التركيز بشكل خاص على احترام قيم النزاهة، كان هدفنا هو تذكير حكام المباراة بعدم التنازل عن هذه القيم طوال المنافسة".

وأضاف: "بصفته المسؤول عن المباراة، فإن الحكم هو الهدف الرئيسي للمتلاعبين في المباراة، الذين يحاولون عرض جميع أنواع المكافآت للحصول على نتيجة لصالحهم، نحن سعداء بالتبادلات والحماس الذي شارك به الحكام بنشاط في الجلسة".

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120241711127826010768

الوحدات يفسخ عقد سلامة عيد

120241712936322882355

منتخب المغرب يستهل مشواره في أمم أفريقيا 2023 أمام تنزانيا الليلة

120241714744388730967 (1)

رئيس لجنة حكام إنجلترا يعترف بظلم ليفربول أمام آرسنال

1202417114553155706726

محمد صلاح قريب من التوصل إلى اتفاق مع فريقه السعودي الجديد

1202417112756805550847 (1)

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

1202417122149997569446

التعمري يزاحم الدردور على صدارة هدافي الأردن

أخبار متعلقة
120241315428932508345

صافرة مصرية لإدارة المباراة الافتتاحية لكأس إفريقيا

12024813353127126784

النشامى يلتقي اليابان وديا الثلاثاء

120248931462324389

دوريفال مدرباً جديداً لمنتخب البرازيل

12024885034489556254

نابولي يتعرض لهزيمة ساحقة ويواصل مسلسل نزيف النقاط

120247103620277215786

القيمة السوقية للنشامى بالمرتبة الخامسة عربيا

120246144349418693658

وفاة البرازيلي زاغالو أوّل بطل للعالم كلاعب ومدرب