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الأحد، 21-01-2024 03:42 م

تونس تسقط في فخ التعادل مع مالي بكأس أمم أفريقيا

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الوكيل الإخباري - حسم التعادل نتيجة مباراة تونس ومالي (1-1) اليوم السبت، على ملعب كورهوجو بكوت ديفوار ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا.
 
افتتح لاسين سينايوكو التهديف لمنتخب مالي في الدقيقة 10، ثم أدرك حمزة رفيعة التعادل لتونس في الدقيقة 20.

بهذا التعادل رفع منتخب مالي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بينما تونس تقتنص أولى النقاط في المركز الثالث، في انتظار نتيجة مباراة جنوب أفريقيا وناميبيا غدا في نفس الجولة.
 
وتنتظر تونس مواجهة أخيرة أمام جنوب أفريقيا ولا بديل عن الفوز للتأهل للدور المقبل.
 
بدأ اللقاء بضغط تونسي على حدود منطقة مالي في الدقائق الأولى بتصويبة رائعة من أنيس بن سليمان من مخالفة مباشرة والحارس المالي يتصدى ببراعة.
 
لكن الأسبقية التهديفية كانت لنسور مالي في الدقيقة العاشرة عن طريق لاسين سينايوكو الذي توغل وسدد بيسراه أقصى الزاوية اليسرى ترتطم في العارضة وتسكن الشباك.
 
وفي الدقيقة 18 جاءت ردة فعل نسور قرطاج عن طريق رأسية من يوسف المساكني كانت في طريقها للشباك لولا تألق المدافع الذي حولها إلى ركنية.
 
ونجح حمزة رفيعة في إدراك التعادل لتونس بالدقيقة 21 من هجمة منظمة بالجهة اليسرى ثم أرسل العاشوري عرضية أرضية قابلها رفيعة وسدد في الشباك.
 
بدأ الشوط الثاني بتعرض حارس تونس البشير بن سعيد للإصابة في الدقيقة 47 بعد خروجه من مرماه ليبعد الكرة عن مناطق الخطورة لينزل الطاقم الطبي ويعالج الحارس في أرض الملعب.
 
استأنف اللعب في الدقيقة 51 بهجمة خطيرة لمالي بعد توغل لاعبه والتسديد على يسار البشير الذي أبعد الكرة ببراعة.
 
وفي الدقيقة 70 غادر إلياس العاشوري ودخل سيف الله لطيف، و بالدقيقة 78 غادر حمزة رفيعة وحل بسام الصرارفي بديلا عنه.
 
وكاد منتخب مالي أن يسجل الهدف الثاني عن طريق نفس اللاعب سينايوكو بعد تمريرة عرضة وضعته في مقابلة مرمى تونس لكنه سددها عالية في المدرجات.
 
وأهدر فرصة محققة لنسور قرطاج في الدقيقة 80 
 
وفي الدقيقة 87 أجرى القادري تغييرين لتونس بدخول سيف الجزيري ومحمد بن رمضان وخرج يوسف المساكني وأنيس بن سليمان.
 
واحتسب الحكم 8 دقائق وقت بدل ضائع ليفشل الفريقان في تسجيل هدف الفوز وتأتي صافرة النهاية بالتعادل.

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