جلسة غامضة بين الخليفي وصلاح في المغرب

الوكيل الإخباري - يتطلع ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، للتعاقد مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.



وذكرت شبكة "GFFN" الفرنسية أن الخليفي التقى صلاح مجددا في المغرب، في إطار سعيه لتعزيز صفوف بي إس جي، بصفقات قوية هذا الصيف.



وأضافت أن التواصل بين صلاح ورئيس النادي الباريسي لم ينقطع منذ نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر.



وأشارت إلى أن إتمام الصفقة يبدو أمرا صعبا للغاية، حيث يكتفي محمد صلاح بالاستماع فقط دون إظهار رد نهائي أو حاسم.



وأكدت الشبكة الفرنسية أيضا أن ما دار بين صلاح والخليفي، في الجلسة الأخيرة، لم يتم الكسف عن تفاصيله بعد.



وختمت تقريرها بأن رئيس بي إس جي، يناقش مع صلاح إمكانية انضمامه ليكون تعويضا لرحيل ليونيل ميسي، الذي انتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي قبل أيام قليلة.



يذكر أن ناصر الخليفي تواجد مؤخرا في المغرب، حيث حضر المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بين فريقي الوداد البيضاوي والأهلي المصري، يوم الأحد الماضي.



أما محمد صلاح، فقاد منتخب مصر للفوز على غينيا (2-1) أمس الأربعاء، في مباراة أقيمت بمدينة مراكش.

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