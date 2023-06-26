جماهير باريس تتوعد الصفقة الجديدة بتهديد صريح

الوكيل الإخباري - عبرت فئة كبيرة من جماهير باريس سان جيرمان عن استيائها الشديد بشأن أحد اللاعبين، الذين اقتربوا بقوة من الانضمام للفريق، هذا الصيف.



ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، رسالة رئيس رابطة ألتراس باريس عبر حسابه على "إنستجرام"، بأنه لا يرحب بانضمام لوكاس هرنانديز، مدافع بايرن ميونخ.



وأضاف أيضا أن الجماهير الباريسية ستعبر عن هذا الغضب بمجرد انضمامه، مبررا الأمر لكون اللاعب من مواليد مارسيليا، الغريم الأزلي لسان جيرمان.



وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع الفرنسي ولد في مارسيليا، ووالده كان لاعبا في الفريق، لكن لوكاس هرنانديز، نشأ في إسبانيا، وتدرج بين صفوف ناشئي أتلتيكو مدريد، ولم يسبق له اللعب في فرنسا.



وشن رئيس رابطة بي إس جي حملة ضد مدافع بايرن ميونخ بسبب مبالغته في الاحتفال مع العملاق البافاري بالفوز على الفريق الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا، واستغلال مارسيليا في لقطات ساخرة.



ولفتت ليكيب إلى أن لوكاس هرنانديز، سبق له التوضيح عبر قناة "TF1" الفرنسية، بأنه لم يكن يقصد السخرية من باريس سان جيرمان.



يذكر أن تقارير صحفية، أكدت في الأيام القليلة الماضية، أن سان جيرمان اتفق على ضم لوكاس هرنانديز بمقابل يتراوح بين 30 و40 مليون يورو.

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