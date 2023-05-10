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الأربعاء، 10-05-2023 11:46 ص

جيرو ولاوتارو وجها لوجه في التشكيل المتوقع لديربي ميلانو

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الوكيل الإخباري - استقر ستيفانو بيولي، وسيموني إنزاجي، مدربا ميلان وإنتر، على التشكيل الذي سيخوضان به مباراة الديربي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سان سيرو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن البلجيكي أليكس ساليميكرز، هو من سيعوض غياب البرتغالي رافاييل لياو، في تشكيلة ميلان، فيما سيلعب الإنتر بتشكيله المعتاد.

وتوقعت الصحيفة، تشكيل الفريق على النحو التالي:

ميلان: مايك ماينان، مالك ثياو، فيكايو توموري، سيمون كاير، دافيد كالابريا، ساندرو تونالي، رادي كرونيتش، إسماعيل بن ناصر، أليكسيس سالميكيرز، إبراهيم دياز، أوليفييه جيرو.

إنتر: أندريه أونانا، أليساندور باستوني، فرانشيسكو أتشيربي، ماتيو دارميان، فيدريكو ديماركو، هنريك مخيتريان، هاكان كالهانجولو، نيكولو باريلا، دينزل دومفريز، إدين دجيكو، لاوتارو مارتينيز.

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