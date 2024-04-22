حكيمي يحتفل برسالة ذهبية على شرف برشلونة

الوكيل الإخباري - احتفل أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان برسالة ذهبية، تعبيرا عن الفرحة بالنتائج المميزة لفريقه في الفترة الأخيرة.



وكتب حكيمي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس "أسبوع ذهبي" مع رموز تعبيرية عن التوهج والرياح العاصفة.



وأرفق النجم المغربي مع هذه الرسالة 4 صور له من الفوز على أولمبيك ليون بنتيجة (4-1) مساء الأحد في بطولة الدوري الفرنسي.



وفي يوم الثلاثاء الماضي، شارك حكيمي في فوز عريض لسان جيرمان على برشلونة بنتيجة (4-1) في كتالونيا ليتأهل فريقه لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا.



وصعد الفريق الباريسي لمواجهة بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال، ويستعد أيضا لمواجهة ليون في نهائي كأس فرنسا يوم 25 مايو/آيار المقبل.



واقترب العملاق الباريسي كثيرا من التتويج بلقب الدوري الفرنسي حيث يعتلي القمة بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه.

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