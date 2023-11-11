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السبت، 11-11-2023 12:29 م

رونالدو يقتحم عالم وسائل الإعلام

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الوكيل الإخباري - اقتحم كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، عالم وسائل الإعلام، وذلك من خلال الاستحواذ على مجموعة "اكسبريساو ليفري" الاستثمارية، والتي تضم شركة "كوفينا ميديا".

وتضم "كوفينا ميديا" مجموعة من وسائل الإعلام البرتغالية، مثل "كوريو دا مانيا" و"ريكورد" و"جورنال دي نيجوسيوس".

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، أفادت مجموعة كوفينا، في بيان مرسل إلى هيئة سوق الأوراق المالية، أنها أوقفت علاقتها مع الشركة التابعة، بعد نقل ملكية أسهم كوفينا ميديا.

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وتتكون "إكسبريساو ليفري" من مجموعة مستثمرين، بينهم رونالدو، والذي عانى في السابق من خلافات مع "كوفينا ميديا"، لكنه أبدى اهتماما بالانضمام إلى إدارتها في منتصف العام الحالي.

ويرجع خلاف رونالدو مع قناة "كوريو دا مانيا" التلفزيونية إلى يورو 2016، عندما اقترب صحفي من كريستيانو، قبل قيام الدون البرتغالي بانتزاع الميكروفون وألقاه في بحيرة.

 

ملاعب 

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