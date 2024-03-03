شتوتجارت يعزز آماله الأوروبية بانتصار مثير

الوكيل الإخباري - أصبح شتوتجارت على بعد 4 نقاط فقط من وصافة الدوري الألماني، وعزز موقعه في سباق المقاعد الأوروبية، بفضل فوزه المثير على مضيفه فولفسبورج (3/2)، السبت، في إطار المرحلة الرابعة والعشرين من البوندسليجا.



ورفع شتوتجارت رصيده إلى 50 نقطة، في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ الوصيف، و11 نقطة عن باير ليفركوزن المتصدر، بينما توقف رصيد فولفسبورج عند 25 نقطة، في المركز الثالث عشر.



ويدين شتوتجارت بالفضل في هذا الفوز لهدافه الغيني الدولي، سيرهو جيراسي، الذي سجل الهدفين الأول والثاني.



وانتهى الشوط الأول بتقدم شتوتجارت بهدف لجيراسي، في الدقيقة 14.



لكن الدنماركي يواكيم مايلي أدرك التعادل لفولفسبورج، في الدقيقة 50، ثم أحرز جيراسي الهدف الثاني له وللفريق الضيف، في الدقيقة 54.



وأضاف جوشا فاجنومان الهدف الثالث لشتوتجارت، في الدقيقة 78، قبل أن يسجل لوكاس نميشا الهدف الثاني لفولفسبورج، في الدقيقة 83.

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