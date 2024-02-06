نصار: مواجهة الثلاثاء ملحمة تكتيكية .. وقادرون على تحقيق الفوز

الوكيل الإخباري - تمنت سمر نصار، الأمين العام للاتحاد الأردني، أن يكون نهائي أمم آسيا عربيًا، وشددت على استعدادات اللاعبين للمواجهة المقبلة.



وقالت سمر نصار: "المنتخب قدم أداء مميز في المباريات السابقة، المعنويات المرتفعة قبل المواجهة المقبلة، ستكون ملحمة تكتيكية بين الحسين عموتة وكلينسمان، بالتالي ننتظر مباراة ممتعة، اللاعبون سيلعبون برجولة، لا يوجد مستحيل وهدفنا الوصول للنهائي".



وأضافت: "سعداء بفرحة الجماهير كنا في حاجة لها، لم ننس ما يحدث ما غزة، وفي نفس الوقت اللاعبين احتفلوا بإنجاز لمدة 10 دقائق ثم أغلقنا الصفحة وبدأنا التفكير في المباراة المقبلة، التحدي صعب، لكنهم قادرون على تحقيقه والتتويج باللقب".



وأتمت: "السيناريو الأجمل أن يكون النهائي عربيًا بين قطر والأردن، نحن نشعر هنا وأننا بين أهلنا، التنظيم رائع والأمور على مستوى مميز، الجماهير وكأننا نخوض مباراة على أرضنا في الأردن، نشكرهم على تواجدهم ودعمهم ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم".

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