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الخميس، 22-06-2023 02:50 م

عرض رسمي من نيوكاسل لنجم ميلان

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الوكيل الإخباري - اقترب نيوكاسل يونايتد من تعزيز صفوفه بصفقة مميزة من نظيره ميلان، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكر جيانلوكا دي مارزيو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا، أن نيوكاسل توصل لاتفاق بالفعل مع ساندرو تونالي لاعب وسط ميلان.

وأضاف "تونالي توصل لاتفاق من حيث المبدأ على الشروط الشخصية للانتقال إلى نيوكاسل".

وتابع "ميلان يطلب الحصول على 80 مليون يورو، بينما قدم نيوكاسل، أول عرض رسمي بقيمة 70 مليون يورو".

ويرتبط ساندرو تونالي بعقد مع ميلان حتى صيف 2027.

من ناحية أخرى، قال فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا "ميلان منفتح لقبول رحيل ساندرو تونالي، والمفاوضات مستمرة مع نيوكاسل".

ويتطلع نيوكاسل لإبرام صفقات مميزة، من أجل الظهور بشكل جيد في مشاركته بدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

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