غموض موقف حمدالله قبل موقعة الأهلي

الوكيل الإخباري - يختبر الجهاز الفني لاتحاد جدة، بقيادة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مساء اليوم الخميس، جاهزية المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق، لمباراة الأهلي المصري يوم الجمعة في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.



ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن موقف حمدالله من مباراة الأهلي يبقى غامضا بعد غيابه عن مباراة أوكلاند سيتي النيوزلندي، وأيضا الحصة التدريبية التي جرت مساء أمس الأربعاء، بسبب إصابته في العضلة الأمامية.



وأصيب حمدالله خلال مباراة ضمك التي أقيمت الخميس الماضي في الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين.



في المقابل، استعاد اتحاد جدة جهود عبدالرحمن العبود، حيث شارك في تدريبات مساء أمس، وبات جاهزا لخوض مباراة الأهلي.



وكان العبود غاب عن مباراة أوكلاند سيتي بسبب تعرضه لوعكة صحية.



وتخطى اتحاد جدة عقبة أوكلاند سيتي بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة أول أمس الثلاثاء في الدور التمهيدي من مونديال الأندية.

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