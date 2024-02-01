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الخميس، 01-02-2024 03:06 م

فينيسيوس يقود تشكيل الريال المتوقع ضد خيتافي

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الوكيل الإخباري - يخوض ريال مدريد مواجهة خيتافي، مساء اليوم الخميس، في لقاء مؤجل من الجولة 20 من منافسات الليجا، في معقل الأخير ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز".

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر جيرونا، بينما يتواجد خيتافي في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، سيعتمد على التشكيلة الآتية:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، وميندي.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس، وبيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جويس، وفينيسيوس جونيور.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية في الليجا، والتي استمرت لخمس مباريات، منذ التعادل ضد ريال بيتيس بهدف لمثله في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

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