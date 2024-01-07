بكلمات حماسية.. كورتوا يعلن آخر تطورات إصابته

الوكيل الإخباري - كشف البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن آخر تطورات تعافيه من الإصابة، بعد خضوعه لعملية جراحية، إثر إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.



وتعرض كورتوا لإصابة خطيرة في ركبته اليسرى، خلال تدريبات ريال مدريد، قبل بداية الموسم الجاري، قبل أن يكشف عن بدء تدربه على العشب.



وكتب كورتوا، عبر حسابه على منصة "إكس": "لا يمكن وصف الطاقة التي تأتيك عندما ترتدي حذاءك وتتدرب على العشب في أرض الملعب".



وتعاقد ريال مدريد مع الإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى تشيلسي، على سبيل الإعارة، لتعويض غياب كورتوا.



وتأكد غياب كورتوا عن بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقبلة، المقرر إقامتها في ألمانيا.



ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة بجوار منتخبات سلوفاكيا ورومانيا وأحد المنتخبات المتأهلة من ملحق التصفيات.

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