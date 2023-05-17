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الأربعاء، 17-05-2023 01:26 م

قمة نارية بين مانشستر سيتي وريال مدريد لحسم بطاقة نهائي أبطال أوروبا

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الوكيل الإخباري -  يلتقي فريقا مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، في قمة من العيار الثقيل ترفع شعار البحث عن مقعد في نهائي المسابقة القارية الذي سيقام في تركيا.

انتهت مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي ضد ريال مدريد بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1 خلال المواجهة التي أقيمت بينهما الأسبوع الماضي بالعاصمة الإسبانية مدريد وعلى ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مان سيتي ضد ريال مدريد
وتاريخيا التقى فريقا مانشستر سيتي ضد ريال مدريد قبل مباراة اليوم في 9 مواجهات تقاسم فيها الطرفان الفوز في 3 لقاءات والتعادل في مثلهم.

وتفوق نادي ريال مدريد في تاريخ المواجهات تهديفيا بواقع 14 هدفاً مقابل 13 لفريق مانشستر سيتي بينما يعتلي كريم بنزيما قائمة هدافي مباريات الناديين بواقع 6 أهداف مقابل 3 لصالح جابرييل خيسوس بالتساوي مع كيفين دي بروين.

ويتفوق نادي مانشستر سيتي في القيمة التسويقية بواقع 1.05 مليار يورو مقابل 860 مليون لصالح نادي ريال مدريد بينما يعتلي إيرلينج هالاند قائمة أغلى اللاعبين في اللقاء بواقع 170 مليون، بينما يأتي فينسيوس كأغلى لاعب الميرنجي بواقع 120 مليون يورو.

مان سيتي ضد الريال
اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحكم البولندي شيمون مارسينياك لإدارة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب دور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا.

 وأدار الحكم البولندي شيمون مارسينياك نهائي كأس العالم 2022 فى قطر بين الأرجنتين وفرنسا، والذي انتهي بتتويج التانجو بقيادة ميسي بركلات الترجيح بعد التعادل المثير بثلاثة أهداف لكل منهما.


ويتطلع فريق مانشستر سيتي إلي كتابة التاريخ عبر بوابة ريال مدريد، حيث يبحث عن انتزاع بطاقة التأهل للمباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا، من أجل التتويج باللقب الحلم بالنسبة لعشاق السيتيزنز وملاك النادي.

فيما يأمل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، في قيادة الملكي للقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، والـ 15 في تاريخ المرينجي.

مانشستر سيتي وريال مدريد
ويلاحق الريال 3 أرقام سلبية تهدد بخروجه أمام مان سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وهم كالتالي:

- لم يفز ريال مدريد من قبل في ملعب الاتحاد.

- آخر مرة خسر فيها السيتي مباراة في دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد كانت عام 2018.

- لم يصل الريال إلى نهائي دوري الأبطال بعد أن تعادل في ذهاب الدور نصف النهائي على أرضه.

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