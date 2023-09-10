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الأحد، 10-09-2023 04:10 م

كوكو غوف تتوج بأمريكا المفتوحة للتنس

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الوكيل الإخباري - سطرت الأمريكية كوكو غوف تاريخا جديدا بتتويجها بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ضمن منافسات فردي السيدات.

وتوجت اللاعبة الأمريكية الشابة، عقب فوزها في المباراة النهائية على البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وحسمت كوكو غوف اللقب بالفوز على سابالينكا بمجموعتين مقابل مجموعة.

وكانت غوف خسرت المجموعة الأولى لصالح سابالينكا بنتيجة 2-6، لكنها عادت وحسمت اللقب في المجموعتين الثانية والثالثة بواقع 6-3 و.

ويعد هذا أول لقب تحققه اللاعبة الأمريكية الشابة على مستوى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، وذلك في مسيرتها بلعبة التنس.

وباتت غوف أول لاعبة أمريكية صاعدة تتوج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة وذلك في القرن الحالي والثالثة بشكل عام على مدار التاريخ.

وقبل النسخة الحالية من بطولة أمريكا، وصلت غوف، صاحبة الـ19 عاما إلى نهائي بطولة فرنسا عام 2022، لكنها خسرته أمام البولندية إيغا شفيونتيك.

على الجانب الآخر، فشلت أرينا سابالينكا في التتويج بثاني ألقابها في الغراند سلام بعدما فازت أوائل العام الحالي بلقب أستراليا المفتوحة.

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