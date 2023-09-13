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الأربعاء، 13-09-2023 02:25 م

لاعبو تونس يثيرون الجدل باحتفال محمد صلاح.. ومدرب المنتخب المصري يرد

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الوكيل الإخباري - أثار لاعبو منتخب تونس جدلا كبيرا بسبب طريقة احتفالهم بالهدف الثالث في شباك نظيرهم المصري ضمن المباراة الودية التي جمعت بينهما الثلاثاء، والتي انتهت 3-1 لصالح نسور قرطاج.

وحرص نجوم المنتخب التونسي على الاحتفال على طريقة محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، التي اعتاد الاحتفال بها مع الريدز، عقب تسجيل الهدف الثالث في آخر دقائق المباراة.

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وعرف صلاح باحتفاليته الشهيرة المعروفة بـ "اليوغا"، إذ يقف أمام جماهير ليفربول ويرفع ساقه اليسرى إلى الركبة على ساقه اليمنى، وتعرف الوضعية باسم "الشجرة" في رياضة اليوغا، وتشير إلى التوازن والثبات

 

وألحق نسور قرطاج بمنتخب مصر أول خسارة له منذ تولي البرتغالي روي فيتوريا مهمة تدريبه منذ 2022، إذ حقق المدرب البرتغالي أفضل بداية لمدير فني للفراعنة، بعد الفوز في 8 مباريات متتالية، قبل الخسارة في لقاء اليوم أمام تونس.

وقال فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، معقبا على احتفالهم بالهدف الثالث: "الخصم يحتفل بالهدف كأنه في مباراة نهائية. الأندية في الوقت الحالي لديها لاعبون حصلوا على راحة".

وأوضح المدرب البرتغالي: "نحن غاضبون من الخسارة، ولاعبونا كذلك. ولن أناقش أزمة لاعبي الأهلي، فالأمر يتعلق بالنظام العام".

وتعد هذه هي الخسارة الثانية على التوالي لمصر أمام المنتخب التونسي بعد الخسارة في مباراة نصف نهائي كأس العرب 2022 بنتيجة 1-0.

 

 

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