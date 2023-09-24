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الأحد، 24-09-2023 01:52 م

لياو يعيد ميلان إلى سكة الانتصارات

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الوكيل الإخباري -  أعاد البرتغالي رافائيل لياو ، فريقه ميلان إلى سكة الانتصارات بتسجيله هدف المباراة الوحيد أمام هيلاس فيرونا 1-0، السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب "سان سيرو"، سجل جناح المنتخب البرتغالي لياو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثامنة، رافعا رصيده إلى ثلاثة أهداف في "سيري أ" هذا الموسم.

وجاء هدف ابن الـ24 عاما كإحدى اللحظات الجيدة النادرة لفريقه في المباراة، حيث قدم ميلان أداء ضعيفا، علما بأنه خاض المباراة في ظل غياب القائد دافيدي كالابريا والثنائي الفرنسي الحارس مايك ماينان وتيو هيرنانديز.

واستعاد ميلان بذلك نغمة الفوز بعد تعادله مع نيوكاسل الإنجليزي من دون أهداف في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، وخسارته المذلة محليا على يد جاره اللدود إنتر 1-5 في المرحلة الماضية.

ورفع ميلان رصيده إلى 12 نقطة بالتساوي مع إنتر المتصدر الذي يحل ضيفا على إمبولي اليوم الأحد.

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