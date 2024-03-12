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الثلاثاء، 12-03-2024 03:23 م

مدرب الهلال يكرر تصرفه مع الحارس بونو

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الوكيل الإخباري - قرر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، استبعاد المغربي ياسين بونو، حارس الفريق من مباراة الاتحاد في إياب الكلاسيكو الآسيوي، في تكرار لسيناريو الذهاب.

ويحل الهلال، ضيفا على الاتحاد بملعب "الجوهرة المشعة" مساء اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

ويكفي "الزعيم" تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة اليوم، بعدما حسم موقعة الذهاب في "المملكة أرينا" بثنائية نظيفة الأسبوع الماضي.

وحسب ما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الثلاثاء، فإن جيسوس اختار الخماسي كاليدو كوليبالي، وسيرجي سافيتش، وألكسندر ميتروفيتش، وروبن نيفيز، ومالكوم أوليفيرا في قائمة الأجانب لمباراة اليوم، وهي نفس خياراته في مباراة الذهاب.

ويعني ذلك أن المدرب البرتغالي، قرر استبعاد بونو، وسيعتمد للمرة الثانية على العائد من الإصابة محمد العويس، خصوصا أنه نجح في اختبار الذهاب، وخرج بشباك نظيفة.

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وفي السياق ذاته، شارك سالم الدوسري في التدريبات مساء أمس الاثنين للمرة الثانية على التوالي، لتتأكد جاهزيته لمباراة اليوم، بعد إصابة الركبة التي تعرض لها في كلاسيكو الذهاب.

 

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