مدرب ميسي السابق: رونالدو أفضل لاعبي العالم

الوكيل الإخباري - لا تتوقف المقارنات بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، حتى بعد رحيلهما عن القارة الأوروبية نحو إنتر ميامي الأمريكي والنصر السعودي على الترتيب.



كريستوف غالتييه مدرب الدحيل القطري الحالي وباريس سان جيرمان سابقا أثنى كثيرا على رونالدو، بعد المستوى المتميز الذي قدمه خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال آسيا مؤخرا.



وعمل الفرنسي غالتييه مدربا لليو ميسي في باريس سان جيرمان، لكنهما اكتفيا ببعض النجاحات المحلية دون أن ألقاب قارية، ليرحلا عن الفريق في صيف العام 2023.



وفي تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية قال غالتييه "ليس لديّ أي وصف لما يقوم به رونالدو، ما يفعله أمر استثنائي بالنسبة للاعب يبلغ من العمر 38 عاما".



وأضاف "عندما تواجه رونالدو، لن يكون لديك الكثير لكي تقوم به، إنه أفضل لاعب في العالم حتى هذه اللحظة"، وهي تصريحات قالت الصحيفة إنها "لن تروق كثيرا لميسي".



ويقدم رونالدو أفضل مستوياته منذ عدة سنوات، ويتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين بـ11 هدفا، وسجل 3 أهداف في دوري أبطال آسيا، وقاد فريقه للقب كأس العرب للأندية الأبطال في أغسطس/ آب الماضي بفضل 6 أهداف حاسمة أيضا.



كما حصل كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي عن شهري أغسطس وسبتمبر/ أيلول، بعد أن تألق على مستوى التسجيل والصناعة وأعاد فريقه إلى المسار الصحيح بعد الخسارة في أول جولتين ضد الاتفاق والتعاون.

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