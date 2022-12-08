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الخميس، 08-12-2022 12:39 م

مفاجآت في التشكيلة المثالية لثمن نهائي مونديال قطر 2022

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الوكيل الإخباري -  هيمن لاعبو المنتخب البرتغالي على التشكيلة المثالية لمباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

شهدت التشكيلة المثالية مفاجآت كبيرة، أبرزها غياب النجم الأرجنتيني ليوينل ميسي، إضافة إلى وجود أي لاعب مغربي، رغم الأداء الاستثنائي الذي قدمه العديد من نجوم "أسود الأطلس" مثل لاعب خط الوسط نور الدين أمرابط، وحارس المرمى ياسين بونو، اللذين أسهما في الإطاحة بالمنتخب الإسباني بالفوز عليه بركلات الترجيح (3-0) مساء أمس الثلاثاء، والتأهل إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في التاريخ.

ودخل ثلاثة لاعبين من البرتغال في التشكيلة المثالية لدور الـ16 لكأس العالم 2022، وتقدمهم المهاجم الشاب جونسالو راموش، الذي حصل على 9.8 نقطةة، ليتصدر لائحة اللاعبين الأعلى تقييما بعد نهاية دور المجموعات، والدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022، وفقا لموقع "Sofascore"، بعد إحرازه أول ثلاثية "هاتريك" في البطولة، ليقود منتخب بلاده لفوز ساحق على نظيره السويسري (6-1).

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وجاءت التشكيلة المثالية كما يلي:
لحراسة المرمى: ليفاكوفيتش (كرواتيا)
لخط الدفاع: رافاييل غيريرو (البرتغال)، تياغو سيلفا (البرازيل)، رودري (إسبانيا)، وديوغو دالوت (البرتغال).
لخط الوسط: ديلي بليند (هولندا)، تارو إيندو (اليابان)، برونو فيرنانديز (البرتغال)، دينزل دومفريس (هولندا)
لخط الهجوم: كليان مبابي (فرنسا)، وغونسالو راموش (البرتغال).

 

 

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