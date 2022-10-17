نيمار يعود إلى برشلونة للمثول أمام القضاء

الوكيل الإخباري - عاد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى مدينة برشلونة، اليوم الإثنين، من أجل المثول أمام القضاء الإسباني.



ووفقًا لشبكة "رويترز"، سيمثل نيمار جونيور وثمانية آخرين أمام المحكمة ببرشلونة الإثنين بتهمة الاحتيال والفساد عند الانتقال من سانتوس إلى البارسا في 2013.



وأشارت الشبكة إلى أن نيمار ووالده هبطا في إسبانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، واستقلا شاحنة صغيرة باتجاه وسط مدينة برشلونة، بعد أن وقع اللاعب لبعض المشجعين في مطار المدينة.



ويسعى ممثلو الادعاء الإسبان للحصول على حكم بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 10 ملايين يورو ضد نيمار، بالإضافة إلى عقوبة السجن خمس سنوات لرئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل وغرامة على النادي قدرها 8.4 مليون يورو.



وتعود القضية إلى تأكيد شركة الاستثمار البرازيلية DIS، التي امتلكت 40% من حقوق نيمار عندما كان في سانتوس، أنها حصلت على أقل من حقها في الصفقة، لأن قيمتها المعلنة أقل من الحقيقية.



وطالبت DIS بالسجن لمدة خمس سنوات لنيمار ، وغرامات قدرها 149 مليون يورو إجمالاً، مع حرمانه من اللعب طوال مدة العقوبة التي يصدرها القاضي.

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