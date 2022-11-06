يد ألبا تثير غضب ريال مدريد (صورة)

الوكيل الإخباري - يشعر مسؤولو ريال مدريد بحالة من الاستياء بسبب اعتقادهم في وجود اختلاف في المعايير التحكيمية بالدوري الإسباني.



وجاء ذلك بعد عدم احتساب ركلة جزاء على جوردي ألبا ظهير برشلونة، رغم اصطدام الكرة بيده في مباراة ألميريا، أمس السبت، في الجولة 13 من الليجا.



ووفقا لشبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن لعبة ألبا مشابهة للغاية لركلة الجزاء التي احتسبت ضد ماركو أسينسيو، نجم ريال مدريد، الأسبوع الماضي، في مباراة الميرنجي أمام جيرونا.



وأشارت إلى أن الكرة اصطدمت بيد ألبا بنفس الطريقة التي حدثت مع أسينسيو، غير أن قرار الحكام اختلف في الحالتين.



وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد انتقد حكم مباراة جيرونا بسبب تلك اللعبة، قائلا إنه "اخترع ركلة جزاء ضد أسينسيو".



ويواجه كارلو أنشيلوتي عقوبة محتملة بسبب تصريحاته ضد حكم مباراة ريال مدريد وجيرونا.

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