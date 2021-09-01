ارتفاع على الحرارة الأربعاء

الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الأربعاء، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــلاً:

في ساعات المساء تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.