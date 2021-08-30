الإثنين 30-08-2021
الوكيل الاخباري

أجواء صيفية عادية الاثنين

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الإثنين، 30-08-2021 07:43 ص

أجواء صيفية عادية الاثنين

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الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة الإثنين ، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية ، وحارة نسبياً في السهول، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات عالية في جنوب المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع استمرار تواجد الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

 

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