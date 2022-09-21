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الأربعاء، 21-09-2022 06:09 ص

كتلة هوائية معتدلة الحرارة تؤثر على المملكة اليوم

ابراج السادس


الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، لتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، فيما تكون حارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر  لسقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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ليـــــــــلاً: الأجواء رطبة ومائلة للبرودة في العديد من المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

خليج العقبة:
الأجواء حارة نسبياً نهاراً، ومعتدلة الحرارة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة  فوق المرتفعات الجبلية.


- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية خاصة الأجزاء الشرقية .


 




 

 


 

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