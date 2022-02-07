الإثنين 07-02-2022
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الإثنين، 07-02-2022 06:00 ص

ارتفاع قليل على درجات الحرارة الإثنين

الأردن نهار


الوكيل الإخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء باردة في معظم مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، مع وجود فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح غربية خفيفة السرعة.

ليـــــــلاً:الأجواء صافية وباردة في أغلب المناطق،والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

خليج العقبة:

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الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:
- احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الصباح الباكر.

 




 

 


 

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