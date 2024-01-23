الأرصاد: أجواء باردة وأمطار غزيرة غداً الأربعاء

الوكيل الإخباري - قالت إدارة الأرصاد الجوية، إن الأجواء نهار يوم غدٍ الأربعاء، تبقى باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وماطرة في شمال ووسط المملكة، وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد تكون في ساعات الصباح غزيرة أحياناً في شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. اضافة اعلان





وبيّنت الإدارة أنه خلال المساء تكون الأجواء باردة بوجه عام، وغائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، والرياح غربية معتدلة السرعة.



وحذّرت الإدارة من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

