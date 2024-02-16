الجمعة 16-02-2024
الوكيل الاخباري
 

حزب الله وحركة أمل ينعيان 5 من عناصرهما

مصر ترفع أسعار الدخان

الاحتلال يقتحم مدنا وبلدات عدة في الضفة

تباين أسعار النفط لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

استطلاع لمعاريف: أغلبية الإسرائيليين مع شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان

أسعار المعدن الأصفر تتجه نحو الخسائر

انطلاق المسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القرآن وتلاوته غدا

11 شهيدا في غارات الاحتلال على منزلين في رفح

مقتل جندي إسرائيلي بمعارك جنوبي قطاع غزة

استشهاد 4 مرضى نتيجة توقف الأكسجين بعد انقطاع الكهرباء داخل مجمع ناصر

الجمعة، 16-02-2024 09:21 ص

الأرصاد : أمطار مصحوبة بالرعد وزخات من البرد على مناطق الجمعة

file


الوكيل الإخباري-  تبقى الأجواء اليوم الجمعة، باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة وتهطل زخات من الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من جنوب وشرق المملكة، ويتوقع أن تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق، قد يصحبها الرعد وهطول زخات من البرد وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.

اضافة اعلان


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه وجريانها في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر العواصف الرعدية وهطول البرد المرافق لها، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً مطرياً، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.


ويوم غد السبت تبقى الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات خفيفة من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.


وتكون الأجواء الأحد، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة أحياناً في شمال المملكة، كما يمتد هطول المطر إلى أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.


وتكون الأجواء الاثنين، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحيانا، مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 4، وفي مرتفعات الشراة 10 - 2، وفي مناطق البادية 14 - 5، وفي مناطق السهول 13 - 6، وفي الأغوار الشمالية 19 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 13، وفي البحر الميت 23 - 12، وفي خليج العقبة 24 - 13 درجة مئوية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5599

تطورات المنخفض وتفاصيل حالة الطقس يوم الجمعة - تحذيرات

Cloud_to_ground_lightning_strikes_south-west_of_Wagga_Wagga

الأرصاد تكشف المناطق التي تتعرض لعواصف رعدية الآن

مطر4

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعد في طريقها إلى المملكة اليوم

2202413221626909624618

تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الخميس - تحذيرات

رعد

تفاصيل المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة اليوم

220242201056313487098

تغير مفاجئ وحاد في حالة الطقس منخفض قبرصي يقترب من المملكة

أخبار متعلقة
220242201056313487098

تغير مفاجئ وحاد في حالة الطقس منخفض قبرصي يقترب من المملكة

شتاه 3

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم الأحد

مطر٢

اخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

22023283645130016539

الأرصاد : مناطق تشهد تراكم محدود للثلوج اليوم الجمعة

120242920735342972187

الارصاد : ثلوج متراكمة على هذه المناطق الجمعة

12

احتمال تراكم خفيف للثلوج اليوم في هذه المناطق