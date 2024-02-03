السبت 03-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 03-02-2024 06:22 ص

اخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

مطر٢


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً الى غائمة احيانا في شمال ووسط المملكة، ويتوقع هطول زخات من المطر على فترات في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق الارصاد الجوية.

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وقالت الارصاد إن الاجواء ليلا أكثر برودة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، ويتشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة. 


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية.


 




 

 


 

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