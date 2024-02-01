الخميس 01-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 01-02-2024 08:29 م

الارصاد : ثلوج متراكمة على هذه المناطق الجمعة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تبقى الاجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً إلى غائمة ، يوم الجمعة، مع هطول الامطار بين الحين والاخر في العديد من المناطق، وتكون غزيرة على فترات في الاجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت ويصحبها الرعد وتساقط البرد مما يؤدي الى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة .

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ووفق ادارة الارصاد الجوية يتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية قد تتراكم بشكل محدود، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

 

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