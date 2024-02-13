تغير مفاجئ وحاد في حالة الطقس منخفض قبرصي يقترب من المملكة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص يوم غد الأربعاء ويستمر تأثيره على مختلف المناطق لغاية يوم السبت وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد لـ "الوكيل الاخباري" إن المنخفض سيؤثر على الشمال والوسط والجنوب بأمطار غزيرة ومتفرقة بين الحين والآخر مصاحبة لتساقط حبات البرد والرعد.

وبالتفاصيل يطرأ يوم الاربعاء إنخفاض ملموس على الحرارة، الأجواء باردة، وغائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في اغلب من المناطق، قد تكون غزيرة احيانا خاصة في شمال ووسط المملكة مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



ويوم الخميس تكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا، ومع ساعات الظهيرة تتحول الاجواء الى غائمة ويتجدد هطول المطر في العديد من المناطق، ويتوقع ان تكون الهطولات غزيرة احياناً في بعض المناطق خاصة في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة ويصحبها الرعد وتساقط زخات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والاماكن المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويوم الجمعة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، مع هطول الامطار في العديد من المناطق تكون غزيرة احيانا في الاجزاء الغربية من المملكة بما فيها العقبة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد احيانا، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة .

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