الأرصاد الجوية تحذر من خطر تشكل السيول

الوكيل الإخباري- قالت دائرة الأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى اندفاع حزمة من الغيوم الرعدية من فوق البحر الأبيض المتوسط، باتجاه المناطق الشمالية وأجزاء من الوسطى، اعتبارا من الآن وخلال الساعات القادمة، والتي يتوقع ان يترافق معها تساقط زخات من المطر قد تكون لفترة محدودة غزيرة أحيانا خاصة في شمال ووسط المملكة، ونجدد التنبيه من خطر تشكل السيول في شمال واجزاء من وسط المملكة.

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