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الأرصاد تكشف الحالة الجوية في المملكة الأحد

الأحد، 20-08-2023 06:16 ص

الأرصاد تكشف الحالة الجوية في المملكة الأحد

حر33


الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء حارة بوجه عام اليوم الأحد ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق الأرصاد الجوية.اضافة اعلان



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة

وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة  لفترة طويلة ومن احتمال  تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية ومن عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ومن عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للإشتعال داخل المركبات ومن عدم إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.

 




 

 


 

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