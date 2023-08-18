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الجمعة، 18-08-2023 09:21 ص

تفاصيل تأثير الموجة الحارة المرافقة لمنخفض سطحي حراري على المملكة

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الوكيل الاخباري - يستمر تأثير الموجة الحارة مرافقة لمنخفض سطحي حراري على المملكة اليوم الجمعة، حيث تسود أجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،  والرياح شمالية غربية الى  شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الأرصاد الجوية .اضافة اعلان


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية ان الاجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس  وقت الذروة  لفترة طويلة ومن عدم ترك الأطفال في داخل المركبات المغلقة ومن عدم ترك  المعقمات والعطور والمواد القابلة للإشتعال داخل المركبات ومن عدم اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.

 




 

 


 

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