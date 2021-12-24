الجمعة 24-12-2021
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الجمعة، 24-12-2021 09:30 ص

الأرصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة باردة في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في أجزاء من المناطق الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من تشكل الضباب في ساعات الصباح وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول، ومن تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.


وتتأثر المملكة يوم غدٍ السبت، بمرتفع جوي وتكون الأجواء مستقرة، وباردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.


ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة، وتبقى باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعةوتكون الأجواء الإثنين، مشمسة و باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 12 - 4 درجة مئوية، وفي غرب عمان 10 - 2، وفي المرتفعات الشمالية 8 - 1، وفي مرتفعات الشراة 10 - -1، وفي مناطق البادية 15 - 1، وفي مناطق السهول 12 - 5، وفي الاغوار الشمالية 18 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 8، وفي البحر الميت 20 - 7، وفي خليج العقبة 21 - 7 درجة مئوية.

بترا

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