الأرصاد توضح حول "عودة الشتاء في الربيع"

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

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قالت إدارة الأرصاد الجوية إن عودة حالة عدم الاستقرار الجوي والمنخفضات الجوية خلال الأشهر الأولى من فصل الربيع أمر طبيعي ومتوقع .وأضافت اليوم الخميس لـ"الوكيل الإخباري" أن فرصة تأثر المملكة بحالات جوية محملة بالأمطار تبقى قائمة لبداية شهر أيار وذلك وارد في كل عام .ونوهت أن كلما اقتربنا من انتهاء فصل الربيع تضعف فرصة التأثر بمنخفضات جوية وتبقى بفرصة التأثر بحالات عدم استقرار جوي متاحة .ولفتت أن الأعوام القليلة الماضية انقطعت الأمطار خلال فصل الربيع مؤكدة بأنه أمر غير طبيعي.وتتأثر المملكة بمنخفض جوي عميق منذ صباح أمس الأربعاء وتعمق تأثيره اليوم الخميس حيث تشهد مناطق عديدة في المملكة أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد التي قد تكون كثيفة في بعض المناطق .