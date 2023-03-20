الأرصاد: ذروة المنخفض السائد خلال الساعات القادمة

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن ذروة الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة ستكون خلال الساعات القادمة .

اضافة اعلان



وأضافت اليوم الاثنين لـ"الوكيل الإخباري" أن الهطولات المطرية ستكون غزيرة و مصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد، مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.



ونوهت أن مع ساعات الليل ستضعف الهطولات تدريجياً وتخف سرعة الرياح مؤكدة أن تأثير المنخفض سينحسر مع ساعات مساء غدا الثلاثاء .



وحذرت الدائرة من خطر تشكل السيول في منطقة البحر الميت ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.



كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

