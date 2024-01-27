الأحد 28-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 27-01-2024 10:52 م

الأرصاد تحذر من الحالة الجوية يوم الأحد

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 الوكيل الاخباري - حذرت إدارة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول يوم الاحد.

كما حذرت من خطر احتمال تشكل السيول في ساعات الليل المتأخرة في الاودية والمناطق المنخفضة في المناطق الشمالية، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.

وقالت الارصاد الجوية إن الاجواء يوم الأحد باردة في اغلب المناطق وغائمة جزئياً الى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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