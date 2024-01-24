الارصاد الجوية تُحذر من طقس الخميس

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الخميس من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب.

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ووفق الادارة تكون الاجواء نهار الخميس باردة وغائمة جزئياً في اغلب المناطق ويتوقع بإذن الله هطول زخات خفيفة من المطر على فترات في أجزاء من شمال المملكة.



وفي الليل تزداد كميات الغيوم تدريجيا لتتحول الاجواء الى غائمة أحيانا، وتهطل بإذن الله الأمطار بين الحين والآخر في شمال المملكة تمتد في ساعات متأخرة من الليل الى المناطق الوسطى.