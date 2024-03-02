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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 02-03-2024 09:15 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم غد الاحد

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الوكيل الاخباري - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاحد من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري،خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية والسهول،إحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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 وقالت ادارة الارصاد الجوية ان المملكة تتأثر يوم الاحد بكتلة هوائية باردة ورطبة لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة في اغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة احيانا، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 

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