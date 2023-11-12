إنخفاض ملموس على الحرارة وامطار رعدية قادمة للاردن بهذا الموعد - تحذيرات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشهد المملكة يوم الثلاثاء القادم إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الاجواء غائمة جزئياً تتحول أحيانا إلى غائمة، ويتوقع هطول المطر في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد احياناً، مع احتمال ان تمتد الهطولات إلى المناطق الجنوبية الغربية .



وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ، احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية ، خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية .

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