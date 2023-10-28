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السبت، 28-10-2023 06:14 م

الارصاد : امطار رعدية غزيرة على هذه المناطق خلال الساعات القادمة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقعت ادارة الارصاد الجوية تساقط امطار غزيرة مساء اليوم ولفترة قصيرة في المناطق الجنوبية وأجزاء محدودة من المنطقة الوسطى الشرقية قد يصحبها الرعد واحتمال تساقط البرد.

وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري ومن احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في ساعات المساء خاصة المناطق الجنوبية ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في جنوب وشرق المملكة.

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