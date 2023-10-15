الارصاد : امطار غزيرة الاثنين - تحذيرات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان الاجواء ستبقى غائمة جزئياً الى غائمة أحياناً، الاثنين ، مع هطول الامطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة، مع فرصة لزخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، قد تكون في ساعات الصباح غزيرة احياناً ولفترة قصيرة في أجزاء من المناطق الشمالية.



وتحذر الادارة الاثنين من تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق السهول ، احتمال تشكل السيول في ساعات الصباح في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة ،خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ،احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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