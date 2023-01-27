الجمعة 27-01-2023
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الجمعة، 27-01-2023 05:48 م

الارصاد : انخفاض على الحرارة وعودة الامطار للاردن بهذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة يوم الاثنين ، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة

وتدريجياً مع ساعات المساء تتأثرالمملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال سقوط زخات خفيفة ومتفرقة من الامطار في اجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة

وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً في مناطق البادية بسبب الغبار ، وخطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

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